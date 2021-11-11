Новорожденный умер от ковида во Владимире

Врачи во Владимире не смогли спасти новорожденного младенца, который заразился коронавирусом от матери. Ребенок появился на свет раньше срока, за его жизнь боролись несколько дней. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения региона Константин Баранов.

«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <…> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были и состояние его могло ухудшиться резко», — приводит ТАСС слова Баранова.

Чиновник отметил, что врачи, которые боролись за жизнь ребенка, консультировались с коллегами из ведущих больниц страны с помощью телемедицины. Врачи Областной детской клинической больницы рассказали о заболевшем ковидом ребенке министру здравоохранения России Михаилу Мурашко во время его визита во Владимирскую область в конце октября. Глава Минздрава поручил сформировать и направить на помощь владимирским медикам бригаду детских врачей из федеральных клиник.

Как уточнил Баранов, это первый ребенок, который умер от последствий заражения коронавирусом в регионе. Сейчас в больницах области от COVID-19 лечат 27 детей. Один из них в тяжелом состоянии.