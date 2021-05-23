Гинцбург заявил, что у привитых в случае заражения постковидный синдром пройдет легче

У привитых от коронавируса россиян в случае заражения постковидный синдром будет проходить легче. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, в случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — передал ТАСС его слова.

Гинцбург ранее отмечал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны.

До конца года в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планируют начать и провести большую часть клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Испытания могут занять год-два.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», зарегистрированная почти в 70 странах, — одна из лучших и востребованных в мире. Политик напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность наших специалистов совершить такой научный прорыв.