«Спутник V» начнут исследовать на онкобольных

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи до конца года планируют начать и провести большую часть клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Об этом рассказал замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

«До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах — прим. ред.), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах», — передало его слова РИА «Новости».

При этом ученый отметил, что клинические исследования «не короткая история». Обычно они занимают год-два. Сначала нужно получить подтверждение регулятора. Потом разработчики должны подготовить протокол и вместе с ним обратиться в Министерство здравоохранения. В ведомстве уже определят, сколько будет длиться это исследование, рассказал эксперт.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что международный успех «Спутника V» связан с несколькими важными критериями, которыми обладает препарат. Это высокая эффективность российской вакцины, ее безопасность, а также легкость транспортировки доз.