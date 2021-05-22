Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», зарегистрированная почти в 70 странах, — одна из лучших и востребованных в мире. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на видео-конференц-связи на марафоне «Новое Знание».

«Сегодня „Спутник V“ зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность», — его слова привело РИА «Новости».

По мнению Мишустина, можно уже точно официально заявить: «„Спутник V“ — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире». При этом в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов совершить такой научный прорыв, напомнил политик.

«И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи — очень важные качества», — сказал Мишустин.

Он также упомянул, что россиянам прививку делают бесплатно. Премьер-министр «очень серьезно» призвал всех пройти вакцинацию.

Ранее в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявили, что до конца года проведут большую часть клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных.