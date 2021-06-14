Гинцбург заявил, что медленная вакцинация может привести к появлению новых штаммов коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиянам нужно быстрее вакцинироваться, чтобы не спровоцировать появление новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше — всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — сообщил ученый.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне заявил, что в Подмосковье разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от ковида с 15 по 25 июня. Так можно обезопасить себя от вируса, а заодно и обзавестись новым жильем — трешкой площадью 74,9 «квадрата». Итоги розыгрыша объявят 27 июня, в 19:00, в прямом эфире «360».

Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие».