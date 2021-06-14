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    14 июня 2021, 07:22

    Гинцбург заявил, что медленная вакцинация может привести к появлению новых штаммов коронавируса

    Анастасия Калинина

    Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиянам нужно быстрее вакцинироваться, чтобы не спровоцировать появление новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

    Гинцбург заявил, что медленная вакцинация может привести к появлению новых штаммов коронавируса

    «Вакцинироваться нужно быстро, и лучше — всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — сообщил ученый.

    В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне заявил, что в Подмосковье разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от ковида с 15 по 25 июня. Так можно обезопасить себя от вируса, а заодно и обзавестись новым жильем — трешкой площадью 74,9 «квадрата». Итоги розыгрыша объявят 27 июня, в 19:00, в прямом эфире «360».

    Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие».