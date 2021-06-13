Среди сделавших прививку от ковида в Подмосковье разыграют квартиру

В Подмосковье разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от ковида с 15 по 25 июня. Так можно обезопасить себя от вируса, а заодно и обзавестись новым жильем.

Разыгрываемая квартира — трешка площадью 74,9 «квадрата» в Серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».

«Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: „Спутник V“, „ЭпиВакКорона“, „КовиВак“», — сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин страны старше 18 лет. Причем вне зависимости от места регистрации. Чтобы стать претендентом на квартиру, нужно с 15 до 25 июня на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать Ф. И. О., дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. после этого на почту придет специальный код, подтверждающий регистрацию.

«Приглашаем всех принять участие в акции! Вакцинация — это ключ от здорового будущего и, возможно, вашей новой квартиры», — отметили власти региона.

Итоги розыгрыша объявят 27 июня, в 19:00, в прямом эфире «360». Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации.

Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.

ЖК «Новая Пролетарка» расположен на территории границы заповедника в 15 километрах от Серпухова и Чехова. Рядом с ним есть сосновый лес и река Нара. Жилищный комплекс находится в месте с хорошей экологией и развитой инфраструктурой.