Российские вакцины от COVID-19 безопасны для будущих детей привившихся

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей, говорится на сайте Роспотребнадзора. Негативных последствий не выявлено.

В сообщении Роспотребнадзора указано, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у мужчин или женщин.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор допустил возможность заболеть после вакцинации от COVID-19, но не из-за самой вакцины, а при последующем заражении вирусом. При появлении симптомов ОРВИ привитому необходимо немедленно обратиться к врачу. Сама по себе введенная вакцина против COVID-19 дать положительный результат ПЦР-теста не может. Потому что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.