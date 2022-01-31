Бесплатная вакцинация подростков от коронавируса стартовала в Москве

Бесплатная вакцинация «Спутником М» подростков от 12 до 17 лет стартовала в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

К вакцинации готово 13 пунктов на базе городских поликлиник.

Вакцинация пройдет в два этапа, на первый детям необходимо записаться. Вызов на ввод второго компонента произойдет автоматически, спустя 21 день.

Для подростков, прикрепленных к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Также есть возможность записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник.

Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса.

Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19.

«Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины, она доказала свою безопасность и эффективность.