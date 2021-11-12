Гинцбург рассказал о способе борьбы с новым штаммом коронавируса

Для того, чтобы не дать дельта-штамму поразить организм, нужно всегда поддерживать в крови высокий уровень антител. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки», — объяснил ученый процесс защиты от агрессивной разновидности инфекции в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что вакцинация раз в полгода помогала для отражения предыдущих типов коронавируса, так называемого «уханьского» и других прошлых штаммов.

Также Гинцбург добавил, что человек заболевает именно в тот момент, когда вирус проникает в клетку, а антитела не позволяют этому произойти.

Ранее Александр Гинцбург высказывался за введение QR-кодов на законодательном уровне на транспорте и в общественных местах, и подчеркнул необходимость борьбы с сайтами по продаже поддельных сертификатов.