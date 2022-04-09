Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции может получить название «Спутник Н». Об этом рассказал РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Н» в данном случае будет означать «назальный».

Первая в мире назальная вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом РФ 1 апреля.

«Надо ее переименовать в „Спутник Н“, согласен», — сказал Гинцбург на предложение агентства назвать вакцину «Спутник Н».

Ранее Гинцбург рассказал, что введенные против России санкции никак не повлияют на производство отечественной вакцины от коронавируса. Глава Центра имени Гамалеи отметил, что не видит большого смысла в признании российского профилактического препарата Всемирной организацией здравоохранения — «Спутник V» уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность в результате использования 500 миллионов доз.

Ранее ВОЗ сообщила о приостановке проведения инспекции по вакцине «Спутник V». Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это связано с событиями на Украине.