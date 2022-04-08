ВОЗ приостановила проведение инспекции по «Спутнику V» в России

В настоящий момент вопрос о проведении на предприятиях в России инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» представителями Всемирной организации здравоохранения поставлен на паузу. Сроки поездки не определены. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова привел ТАСС. Он дал понять, что данная отсрочка связана с событиями, происходящими на Украине.

По словам Гебрейесуса, эксперты пока не приступали к проведению своей инспекции. Предполагалось, что группа представителей ВОЗ отправится в РФ за несколько дней до начала спецоперации на Украине. В настоящее же время «нет пути для действий. Поэтому все поставлено на паузу».

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что проведение инспекции в России отложено на более поздний срок из-за сложившейся ситуации в России. В том числе сложность представляет полет на территорию страны.

«Новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», — заверила Симао.

Несколько пакетов жестких санкционных мер были введены в отношении РФ со стороны Евросоюза, США и ряда стран мира после того, как президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 марта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авторы санкций надеялись разрушить экономику России, но этот сценарий не сбылся.