Гинцбург оценил влияние санкций на производство российской вакцины «Спутник V»
Гинцбург заявил, что санкции не повлияют на производство вакцины «Спутник V»
Введенные против России санкции никак не повлияют на производство отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил «Известиям» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Никак не отразятся. Сколько государство правительству закажет — столько и сделаем», — подчеркнул Гинцбург.
Глава Центра имени Гамалеи отметил, что не видит большого смысла в признании российского профилактического препарата Всемирной организацией здравоохранения — «Спутник V» уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность в результате использования 500 миллионов доз.
«С признанием, честно сказать, я с самого начала не понимал, для чего мы это делаем, потому что деньги получить оттуда России и до санкций было невозможно», — пояснил Гинцбург.
Ранее ВОЗ сообщила о приостановке проведения инспекции по вакцине «Спутник V». Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это связано с событиями на Украине. При этом он не уточнил, на какой срок приостановлена проверка.