Врачи назвали скрытые признаки «омикрона»

Заболевание, которое провоцирует штамм коронавируса «омикрон», вызывает множество проявлений, часть из которых может неверно указать на другие болезни. Самое распространенное из них — усталость, поделились ученые с The Sun.

Усталость и чрезмерное переутомление заметили у 62% зараженных коронавирусом. Врач Сачин Награни подчеркнул, что такую реакцию может спровоцировать далеко не только COVID-19, но она тоже является его признаком.

Среди других скрытых признаков часто встречаются боль в мышцах и ломота в теле, а также пропадание аппетита.

О том, что человек заражен коронавирусом, может говорить и расстройство пищеварительной системы, но при таких симптомах о коронавирусе свидетельствует скорее совместная с ними потеря обоняния и боль в горле.

Раннее врачи среди необычных симптомов проявления именно штамма «омикрон» выделяли сыпь и покраснения на коже, которые к тому же могут провоцировать зуд, но такая реакция наблюдалась не у всех.