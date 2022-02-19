Гинцбург назвал условие сочетания назальной вакцины и «Спутника V»

В случае, если назальная вакцина от коронавируса будет защищать на 100%, это позволит отказаться от укола «Спутника V». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, если защита от назальной вакцины будет составлять 70-80%, тогда препараты следует комбинировать, написало РИА «Новости».

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», — сказал он.

Вакцину SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 создали в НИЦ имени Гамалеи. Минздрав разрешил ее клинические испытания в октябре прошлого года. По словам замглавы ведомства Дениса Логунова, назальная вакцина безболезненна и имеет минимальное количество побочных эффектов. Специалист пояснил, что она создает дополнительный барьер от вируса в верхних дыхательных путях.