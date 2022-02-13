Вирусолог назвал возможную опасность назальной вакцины от коронавируса

Назальная вакцина, в том числе от коронавируса, может оказаться более опасной для организма человека, чем та, которую вводят внутримышечно. Об этом вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил в интервью журналистке Ольге Копыловой на ее YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, <…> которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности. <…> Они [назальные вакцины] могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — пояснил Чумаков.

Вирусолог добавил, что препарат, вводимый внутримышечно, не способен задевать какие-либо жизненно важные органы, в то время как назальная вакцина может повлиять на центральную нервную систему.

При этом Чумакв отметил, что идея создать с помощью вакцины мукозальный, или местный иммунитет — положительная. В таком случае антиген попадает в организм «в правильном месте», в нужные лимфатические узлы.

Назальная вакцина от коронавируса разработана в Центре имени Гамалеи. Она является аналогом препарата «Спутник V» и представляет собой порошок, адаптированный для распыления через нос. Предполагается, что такая форма препарата создаст дополнительную защиту для привитых с помощью инъекции «на уровне входных ворот» коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до завершения пандемии далеко, миру еще предстоит столкнуться с новыми многочисленными вариантами коронавируса.