Тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от коронавируса разработали в России

Тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины от коронавируса разработали и зарегистрировали. Теперь иммунитет можно будет определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — рассказал Гинцбург РИА «Новости».

По его словам, тест-систему уже зарегистрировали, раньше ее использовали по-другому.

Осенью прошлого года стало известно, что Минздрав РФ дал разрешение на клинические исследования назальной вакцины от коронавируса под названием SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, ее разработал Центр имени Гамалеи.

По словам Гинцбурга, клиническое исследование уже идет в России. В испытаниях участвуют 660 человек. Уже вакцинированы 50 из них, никаких осложнений у этих людей не обнаружено.