Гинцбург: многократная ревакцинация безопасна

Многократная ревакцинация от коронавируса не несет негативных последствий. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

По словам директора центра, при многократной вакцинации медики не зафиксировали абсолютно никаких негативных последствий для организма.

Ранее Гинцбург отмечал, что сейчас очень критично стоит вопрос ревакцинации. Он подчеркивал, что повторно делать прививку нужно раз в полгода. Такой же срок указан в методических рекомендациях Минздрава. Проходить ревакцинацию необходимо, так как через полгода в организме снижается уровень антител.

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, до лета 2022 года уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может достигнуть 80%. До этого времени в стране будет действовать закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.