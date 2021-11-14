Гинцбург рассказал, когда нужно ревакцинироваться «Спутником Лайт»

Проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» необходимо один раз в полгода. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, сейчас очень критично стоит вопрос ревакцинации. Он напомнил, что в методических рекомендациях Минздрава отмечается, что повторно делать прививку нужно раз в полгода.

«Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться „Спутником Лайт“, с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», — сказал директор центра РИА «Новости».

Он добавил, что спустя полгода уровень антител уменьшается. Этого не происходит, если организм постоянно встречает чужеродный антиген. Для этого необходимо проходить повторную вакцинацию.

Ранее летний рекорд по вакцинации от коронавируса удалось побить в Петербурге. Там медики сделали более 34 тысяч инъекций вакцины.