Голикова назвала примерные сроки достижения 80% коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может достигнуть 80% до лета 2022 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Законопроект о QR-кодах, напомнила она, будет действовать в стране до 1 июня 2022 года. Власти рассчитывают, что к этому сроку страна достигнет установленных показателей коллективного иммунитета.

«Рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные: 80% взрослого населения», — уточнила Голикова.

В странах, занявшихся масштабной вакцинацией населения, по ее словам, планку подняли до 90-95%. Таким образом специалисты надеются победить распространение коронавируса.

Законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму 12 ноября. Предполагается, что их введут в общественных местах и некоторых видах транспорта. Для посещения аптек и продуктовых магазинов QR-коды не понадобятся.