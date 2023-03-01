Здоровье 01 марта 2023, 08:32 ФБР подтвердило популярную версию о начале пандемии Директор ФБР Рэй назвал причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане РИА «Новости»

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Пандемию коронавируса спровоцировала утечка в одной из биолабораторий в Ухане. Такую версию в интервью Fox News назвал директор ФБР Кристофер Рэй.

«Бюро уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальное происшествие в лаборатории в Ухане», — сказал он.

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Он подтвердил информацию из отчета Министерства энергетики США, который попал в СМИ. Специалисты, по словам директора ФБР, пришли к выводу, что в китайской лаборатории произошла случайная утечка. Кристофер Рэй обвинил правительство КНР в том, что оно постаралось скрыть это, запутать участников международного расследования о происхождении коронавируса и начале массового заражения. Директор ФБР также предупредил, что в руках неких «плохих парней, террористов» и враждебного государства могут находиться штаммы новых вирусов.

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Британская разведка тоже назвала началом пандемии утечку из китайской лаборатории, но не представила доказательств. Всемирная организация здравоохранения не поддержала эту версию. Она побывала с инспекцией в Ухане и назвала крайне маловероятным лабораторное происхождение SARS-CoV-2.