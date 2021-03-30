ВОЗ оценила вероятность лабораторного происхождения коронавируса после визита в Ухань

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила доклад по итогам поездки в Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса. Согласно документу, лабораторное происхождение SARS-CoV-2 «крайне маловероятно». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Лабораторное происхождение пандемии было сочтено крайне маловероятным», — написано в докладе.

В отчете говорится, что точной информации о происхождении коронавируса пока нет, поэтому всему миру необходимо объединить усилия, чтобы установить его истинную природу. Специалисты ВОЗ после визита в Китай пришли к выводу, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через каких-либо других животных. Переходное звено пока не нашли.

По сообщению ВОЗ, у теории, что пандемия началась из-за зараженной еды, еще меньше доказательств. И на последнем месте по вероятности в докладе стоит версия, что коронавирус создали в лаборатории и он вырвался на свободу.

Специалисты ВОЗ побывали в Ухане в начале года. Они пробыли две недели на карантине, встретились с китайскими коллегами и съездили на рынок, с которого, по одному из предположений, началась вспышка.