Здоровье 26 февраля 2023, 18:34 Минэнерго США: коронавирус распространился после утечки из лаборатории Минэнерго США: причиной появления COVID-19 стала лабораторная утечка РИА «Новости»

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Появление в мире коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 связано с лабораторной утечкой. К такому выводу пришли сотрудники Министерства энергетики США. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal.

Они отметили, что сотрудники ведомства имеют значительный научный опыт. При этом под контролем Минэнерго США находится ряд американских национальных лабораторий. В этих организациях проводятся самые современные биологические эксперименты.

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Авторы материала сообщили, что результаты последнего расследования Минэнерго США описаны на пяти листах неизвестного масштаба. Однако публикация документа до сих пор находится под вопросом.

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Журналисты отметили, что текущее решение ведомства сделало Минэнерго США второй по счету организацией, которая признала лабораторное происхождение коронавирусной инфекции. Впервые к такому выводу пришли сотрудники ФБР.

Однако такие выводы оба ведомства промаркировали по-разному. Если Минэнерго США заявило о низкой уверенности в лабораторном происхождении SARS-CoV-2, то представители ФБР — об умеренной.