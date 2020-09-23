ФАС заинтересовалась ценой «Арепливира»

В ФАС отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, поэтому его стоимость не подлежит государственному регулированию.

«В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведен соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей», — подытожили в ведомстве.

На этой неделе в российские аптеки поступил антикоронавирусный препарат «Арепливир». Его можно применять в амбулаторных условиях. Стоимость лекарства составляет 12 320 рублей за упаковку из 40 таблеток по 200 миллиграммов.

В Госдуме потребовали проверить ценообразование таблеток и обратились в ФАС. Эксперты оценили приблизительную стоимость препарата в 32 доллара (около 2400 рублей).