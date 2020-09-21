Препарат «Арепливир» от коронавируса появился в российских аптеках

В российских аптеках начали продавать антикоронавирусный препарат «Арепливир». Лекарство разрешили применять в амбулаторных условиях. На первом этапе оно поступит примерно на 10 тысяч аптечных прилавков.

Официально старт продаж «Арепливира» состоялся 21 сентября. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», — уточнил он.

Заказы на препарат, заметил Младенцев, поступили практически ото всех крупных аптечных сетей и дистрибьюторов. Их обрабатывают с раннего утра, поставляя «Арепливир». Итоги в «Промомеде» подводить не спешат.

Лекарство во время первого этапа продаж планируют поставить приблизительно в 10 тысяч российских аптек. В дальнейшем количество торгующих «Арепливиром» точек должны расширить.

Младенцев заметил, что для свободного приобретения лекарства им должны быть наполнены 30 тысяч аптек. Пока что от необходимого наличия только треть. Розничная стоимость лекарства составит 12 320 рублей. Столько будет стоить упаковку из 40 таблеток по 200 миллиграммов.