Специалисты назвали примерную себестоимость «Арепливира»

Специалисты назвали предположительную себестоимость лекарства «Арепливир» против коронавируса. Они заметили, что в Индии фавипиравир, на основе которого делается препарат, стоит 80 центов.

Это означает, что цена 40 таблеток равна 32 долларам. За упаковку «Арепливира» в России нужно отдать минимум 12 тысяч рублей. Патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что препарат от коронавируса имеет слишком высокую цену для граждан нашей страны.

По мнению эксперта, фавипиравир очень похож на известное многим средство от туберкулеза под названием пиразинамид. Оно стоит менее 150 рублей за упаковку со 100 таблетками. Эдигер считает, что среди жителей России окажется большое число людей, которые в случае необходимости не смогут позволить себе новое дорогостоящее лекарство, пишет сайт Life.

«Это ситуация, при которой рецептурный препарат будет стоить больше, чем минимальный размер оплаты труда. Рецептурный препарат предполагает его выписывание врачом, то есть он будет предполагать его императивное назначение в случае необходимости пациенту с ковидом», — уточнил фармаколог.

Так, пациенты поделятся на две группы. Среди них будут те, кому препарат доступен, и те, кто не сможет его купить. Эдигер подчеркнул, что с точки зрения этики эта ситуация является «дикой и абсолютно неприемлемой».