Еще 71 коронавирусного больного нашли в Москве

Число заразившихся коронавирусом россиян выросло. Только за последние сутки медики выявили еще 71 больного. Теперь в нашей стране 438 инфицированных.

Новые данные озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнило РИА «Новости». Под наблюдением специалистов остаются свыше 52 тысяч пациентов.

Врачам удалось вылечить уже 17 пациентов. Случаев со смертельным исходом из-за СОVID-19 в России нет.

В стране действует режим повышенной готовности. Для нераспространения инфекция предприняли ряд ограничений, в том числе временно приостановили Всероссийскую диспансеризацию.

Региональные аэропорты не принимают заграничные рейсы — все самолеты пустили через Москву. Россия закрыла сухопутные границы с некоторыми странами, а вернувшихся из-за границы соотечественников ждут 14 дней самоизоляции.

С 18 марта по 1 мая в РФ не пустят иностранцев. Запрет не касается граждан из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Всем российским кинотеатрам рекомендовали закрыться на карантин с 23 марта. Школьников отправили на дистанционное обучение вплоть до 12 апреля. В Москве временно перестали работать все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.