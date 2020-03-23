Выходцам из стран СНГ разрешили приезжать в Россию

Иностранцам ограничили въезд в Россию с 18 марта по 1 мая, но некоторые из них попасть в страну по-прежнему смогут. Это касается граждан из входящих в СНГ государств, Абхазии и Южной Осетии.

Кабмин РФ решил не вводить ограничения для указанных лиц, сообщило РИА «Новости». Соответствующее распоряжение уже подписано.

В федеральном штабе считают, что в России для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса приняты достаточные меры. Жесткий карантин в стране вводить не планируют.

Ряд ограничений уже действуют: например, региональные аэропорты перестали принимать и отправлять заграничные рейсы — их пустят через Москву. Сухопутные границы с Белоруссией, Грузией, Польшей и Норвегией ограничены. Россиян, вернувшихся из-за рубежа, отправляют в самоизоляцию.

Во всем мире заразились коронавирусом уже свыше 330 тысяч человек. В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, уже 438 зараженных. За последние сутки выявлен 71 новый случай заболевания.