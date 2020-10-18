Еще 51 пациент с коронавирусом скончался за сутки в Москве

Еще 51 пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Москве за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом», — говорится в заявлении оперштаба.

Таким образом общее число умерших в столице пациентов с COVID-19 достигло 6009.

В России, по последним данным, с начала эпидемии подтвердили 1 399 334 случаев коронавируса. Вылечились 1 070 576 человек, скончались больше 24 тысяч пациентов.

Переболевшие коронавирусной инфекцией россияне рассказали о странных осложнениях. В частности, после COVID-19 у них посыпались зубы, волосы и начались панические атаки. Люди также жаловались на проблемы с глазами, высокий сахар в крови и онемение конечностей.

Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, что для защиты от коронавируса зимой стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, поскольку еще не изучено поведение SARS-CoV-2 в холодное время года. Он отметил, что ношение медицинских масок и перчаток будет также актуально, как и сейчас, напомнило Ura.ru.