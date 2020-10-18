Россиянам назвали способы защиты от коронавируса зимой
Он отметил, что с приходом зимы ношение медицинских масок и перчаток будет также актуально, как и сейчас.
«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода», — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik. Кроме того, по его словам, носить маску на улице зимой в какой-то мере даже полезно, поскольку она будет способствовать согреванию воздуха.
Заслуженный врач России также указал на важность перчаток. На руках находится много вирусов и бактерий, напомнил Карабиненко. Его слова цитирует ИА Nаtiоn Nеws. Они проникают в организм при контакте со слизистой глаз, носа или рта.
Поскольку поведение нового типа коронавируса в холодное время года пока слабо изучено, не исключено, что он поведет себя, как грипп, и станет активнее, считает врач. Он назвал вакцинацию лучшей защитой от вирусов.
Живой коронавирус впервые обнаружили на упаковке замороженных продуктов в Китае. При контакте с такой упаковкой человек может подхватить COVID-19, говорится в материале на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).