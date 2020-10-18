Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях

«Просто вот всю внутри колотит. Внешне это не очень видно. А внутри жутко прям всю. Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было, и даже не знаю, отчего такое. Очень страшно», — приводит портал слова одной из участниц сообщества.

Люди жаловались на выпадение волос, проблемы с зубами и глазами, высокий сахар в крови и онемение конечностей. Сейчас в группе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» более 12 тысяч участников. В описании говорится, что сообщество создали, чтобы объединить людей, болеющих нестандартной формой COVID-19, ради обмена опытом и взаимной поддержки.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может дать осложнения на головной мозг, центральную нервную систему и вызвать у мужчин бесплодие.

На днях во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что медикам этой осенью сложно работать, потому что вспышка коронавируса совпала с сезонным подъемом заболевания ОРВИ. Об этом пишет Ura.ru.

С начала пандемии в России выявили 1 399 334 случая COVID-19 (+15 099 за последние сутки).