Еще 32 пациента скончались от коронавируса в Москве

«В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

За прошлые сутки в столице скончались 28 человек. В Москве выявили 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 952 пациента с подтвержденным диагнозом госпитализировали. Всего в клиниках столицы сейчас находятся 242 человека с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперштаба, среди новых пациентов больше всего заболевших в возрасте от 46 до 65 лет. Новые случаи заражения зафиксировали и у детей — за сутки COVID-19 в Москве заболели 4,9% пациентов, которые младше 18 лет.

Ранее власти Москвы сообщили, что пока не планируют закрывать магазины из-за ситуации с коронавирусом в городе. Однако некоторые ограничительные меры в столице уже ввели. Мэр Москвы Сергей Собянин велел предприятиям перевести на удаленку часть сотрудников — не менее 30%. Если проверки покажут нарушения, фирму ждет штраф в размере до 300 тысяч рублей.