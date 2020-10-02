В Москве пока не планируют закрывать магазины

«Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается», — ответил Немерюк на вопрос о том, ожидается ли закрытие магазинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым жителям мегаполиса, что сейчас стоит поберечься и лишний раз не выходить из дома. Столичный градоначальник также подписал указ, согласно которому московские компании должны с 5 октября отправить на удаленный режим работы как минимум 30% сотрудников. Если во время проверок выявят нарушения, руководство предприятий будут штрафовать. Сумма наказания будет достигать 300 тысяч рублей.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» заявил, что отправить треть работников удаленку именно сейчас — это абсолютно правильное и своевременное решение. Коронавирус бушует в стране, однако процент ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 по отношению к общему населению маленький. Поэтому вводить ограничения еще не поздно.