Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 29 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались за последние сутки в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 29 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении оперштаба в официальном Telegram-канале. Таким образом, число умерших с COVID-19 в Москве составляет по последним данным 5343 пациента.

Накануне в столице скончались 32 человека с коронавирусной инфекцией.

3 октября в Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 за сутки с 23 мая. За минувшие 24 часа столичные медики зафиксировали 2884 новых случая заражения коронавирусом. Москва является лидером по числу выявленных случаев инфицирования.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что больные COVID-19 жители мегаполиса бесплатно получат лекарства от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир».

Эпидемическая ситуация в России начала резко ухудшаться на прошлой неделе. Однако специалисты пока воздерживаются от заявлений о второй волне коронавируса, поскольку пандемия и не заканчивалась