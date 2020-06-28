Еще 23 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Специалисты напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше оставаться дома и ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и бесконтрольно принимать препараты. Врача лучше вызвать на дом, сообщив о своем самочувствии.

Москва остается лидером среди регионов по новым выявленным случаям заражения коронавирусом. За сутки в столице обнаружили 717 новых инфицированных пациентов.

По состоянию на утро 28 июня в Москве за все время эпидемии было выявлено 219 354 случая коронавируса. Выздоровели 134 043 человека. Сейчас в городе насчитывается 69 597 активных случаев коронавируса.

В целом по России за минувшие сутки выявили 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город прошел все пики заражения. Количество новых случаев сокращается, количество госпитализаций уменьшилось. Это позволило снять введенные в столице ограничения.

О поэтапном снятии ограничений в Москве власти объявили 8 июня. С 9 июня в городе отменили режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня открылись летние веранды, а с 23 числа к работе вернулись и стационарные заведения. С 23 июня открылись фитнес-центры и уличные площадки.