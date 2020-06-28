Третий день подряд в России выявляют менее 7 тысяч новых случаев коронавируса

Снова лидирует Москва — 717 человек. На второй строчке — Московская область с 325 заболевшими. В Ханты-Мансийском АО новую инфекцию подхватили 285 местных жителей. На четвертом месте расположилась Иркутская область (232). Замыкает топ-5 Нижегородская область, где выявлено 222 новых случая коронавируса.

Меньше всего новых заболевших зарегистрировано в Крыму — два человека.

Таким образом, прирост заболевших за последние сутки составил +1,1%.

По данным на 28 июня, за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончались 9 073 пациента.

В РФ проведено 18,7 миллиона тестов.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. Среди них 399 087 человек выздоровели.

В то же время в США число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии превысило отметку в 2,5 миллиона. Америка уже несколько недель подряд лидирует по числу зараженных коронавирусом. Число летальных исходов превысило отметку в 125 тысяч.