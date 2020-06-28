    28 июня 2020, 10:46

    Третий день подряд в России выявляют менее 7 тысяч новых случаев коронавируса

    Дамир Матюхин

    За последние сутки в России выявили 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 2198 случаев (32,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе.
    Третий день подряд в России выявляют менее 7 тысяч новых случаев коронавируса

    Снова лидирует Москва — 717 человек. На второй строчке — Московская область с 325 заболевшими. В Ханты-Мансийском АО новую инфекцию подхватили 285 местных жителей. На четвертом месте расположилась Иркутская область (232). Замыкает топ-5 Нижегородская область, где выявлено 222 новых случая коронавируса.

    Меньше всего новых заболевших зарегистрировано в Крыму — два человека.

    Таким образом, прирост заболевших за последние сутки составил +1,1%.

    Третий день подряд в России выявляют менее 7 тысяч новых случаев коронавируса | Изображение 1

    По данным на 28 июня, за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончались 9 073 пациента.

    В РФ проведено 18,7 миллиона тестов.

    Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. Среди них 399 087 человек выздоровели.

    В то же время в США число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии превысило отметку в 2,5 миллиона. Америка уже несколько недель подряд лидирует по числу зараженных коронавирусом. Число летальных исходов превысило отметку в 125 тысяч.