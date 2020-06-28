«Многие потирали ручки»: Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве

После снятия ограничений ситуация в Москве не ухудшилась, ничего ужасного не произошло. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многие даже потирали ручки, говорили: „Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет“. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики», — сказал Собянин.

По его словам, город прошел ситуацию, когда была опасность, что уровень заболеваемости снова взлетит. Сейчас в уменьшается число выявленных случаев заражения, меньше людей госпитализируется. Также становится не так много людей, которые находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

О поэтапном снятии ограничений в Москве Сергей Собянин объявил 8 июня. С 9 июня в городе отменили режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня открылись летние веранды, а с 23 числа к работе вернулись и стационарные заведения. С 23 июня открылись фитнес-центры и уличные площадки.

По состоянию на утро 28 июня в Москве за все время эпидемии было выявлено 219 354 случая коронавируса. Выздоровели 134 043 человека. Умерли 3714 пациентов с COVID-19. Сейчас в городе насчитывается 69 597 активных случаев коронавируса.