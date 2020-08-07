За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число жертв среди жителей столицы достигло 4560 человек. Днем ранее от заболевания скончались 12 пациентов.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие сутки в столице выявили 686 заболевших. Выздоровели за день — 1353 пациента. Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 246 154 случаев заражения коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — напомнили в ведомстве.

Ранее Росстат назвал число погибших от COVID-19 россиян в июне. За первый месяц лета от вируса умерли 5448 жителей.