Росстат назвал число погибших от COVID-19 россиян в июне

В России от коронавирусной инфекции погибли 5448 пациентов. Еще у 1589 человек вирус может быть виновен в летальном исходе.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом. Федеральная служба также привела данные по числу случаев, в которых коронавирус поспособствовал осложнению болезней, ускоривших гибель пациентов. В июне зарегистрировано 1399 таких исходов.

Также в 3481 зафиксированном летальном исходе вирус не был причиной смерти и не оказал оказал существенного влияния на другие заболевания.

В России выявлено 877 135 случаев заражения инфекцией. Больше половины из них выздоровели — 683 592. От заболевания скончались 14 725 пациентов.

На днях в Минобороны России заявили, что вакцина против коронавируса готова. В Минздраве пообещали зарегистрировать препарат до 12 августа.