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    06 августа 2020, 23:29

    12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

    Наталья Жуковская

    Еще 12 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 4546.
    12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

    Накануне сообщалось о 13 умерших.

    «Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавируса. Он способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм.

    Новости SMI.FM