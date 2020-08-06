12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 4546.

Накануне сообщалось о 13 умерших.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавируса. Он способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм.