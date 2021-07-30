«ЭпиВакКорону» испытают на подростках осенью, если разрешат

Научный центр «Вектор» будет готов начать испытания своей вакцины от коронавируса среди подростков уже в сентябре. Об этих планах журналистам рассказал гендиректор центра Ринат Максютов, сообщил ТАСС.

«Вектор» сможет начать исследования свой вакцины среди подростков, если получит разрешение.

«К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований», — сказал Максютов.

Более миллиона россиян уже прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной». Максютов сообщил, что согласно данным Минздрава, среди всех привитых чуть более 0,5% заболели ковидом. То есть заболевает только один из 200 человек, которые полностью вакцинировались.

Единственной нежелательной реакцией у привитых «ЭпиВакКороной», как показал анализ побочных эффектов, является непродолжительная боль в месте укола и иногда повышение температуры.

В августе «Вектор» рассчитывает зарегистрировать в РФ обновленную вакцину «ЭпиВакКорона-Н».

Максютов также сообщил, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность вакцин.

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