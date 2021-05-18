Эпидемиолог предупредила о заболеваниях из-за кондиционера

Включенные кондиционеры в закрытых помещениях могут спровоцировать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Риск заражения возникает в случае неправильной эксплуатации прибора и при отсутствии своевременной очистки вентиляции.

Из-за кондиционера человек может заболеть ангиной, легионеллезом, вызвать обострение хронических заболеваний органов дыхания и слизистых оболочек глаз, а также поспособствовать развитию аллергии. Об этм рассказала врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова в беседе с РИА «Недвижимость».

Эксперт посоветовала для снижения риска распространения инфекций не находиться в помещении, где включен кондиционер весь день, чаще проветривать комнаты естественным путем и не устанавливать на приборе температуру ниже 18 градусов.

«Оптимальная температура — 21-23 градуса. Разницу между температурой внешней среды и в помещении желательно сохранять не более 10 градусов. Например, если уличная температура в тени 34 градуса, значит комфортная температура воздуха в помещении составит 24 градуса», — отметила Тихонова.

В помещениях, где работают кондиционеры, по мнению эпидемиолога, желательно установить бактерицидные облучатели, которые обеззараживают ультрафиолетом воздух.