Назван способ избежать конфликта с коллегами при включении кондиционера

Психолог Павел Жавнеров рассказал о способе избежать конфликта с коллегами при включении кондиционера и выборе оптимальной температуре обдува, написал канал «Звезда».

Специалист напомнил о распространенной ситуации, когда кому-то всегда холодно, даже несмотря на жаркую погоду.

«Если кто-то предложит выставить температуру, например, на 18 градусов, следует учесть мнение коллег — если кому-то будет некомфортно, то договориться поменять температуру. Получается, что, когда учитывается мнение других людей, им будет это приятно», — пояснил Жавнеров.

Как отметил психолог, даже если людям будет недостаточно комфортно, они будут готовы оставить температуру, удобную для остальных лишь потому, что с их мнением считаются. Обычно недовольство возникает, когда мнение коллеги игнорируют.