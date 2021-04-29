Топ-5 покупок на майские праздники: какая техника поможет провести отдых с комфортом?

Впереди длинные майские праздники — и вот список техники, которая, по мнению экспертов, поможет провести их максимально комфортно. Тем, кто собирается отдохнуть на природе, пригодятся аудиоустройства, например портативные колонки.

«Главное, чтобы она была маленькая и очень громкая, желательно с карабином, чтобы ее можно было пристегнуть к рюкзаку. И водонепроницаемая. На случай, если пойдет дождь, чтобы без музыки вы не остались», — отмечает директор магазина «Эльдорадо» Дмитрий Старыкин.

Источник фото: телеканал «360»

Пока что майские праздники обещают быть дождливыми — синоптики готовят нас к теплой погоде, но с сильными осадками. Для прагматичных и не любящих менять свои планы — шашлык, который можно пожарить дома. Вместо мангала — мясо и овощи на гриле.

По данным соцопроса, примерно 43% россиян проведут майские праздники на даче. Остаться с ночевкой можно и в летнем домике, главное — позаботиться об отоплении. А на покупке в «Эльдорадо», к примеру обогревателя, можно сэкономить несколько тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот обогреватель подойдет как для квартиры, так и для летних домиков. И площадь до 20 „квадратов“ он обогреет менее чем за три часа. Из плюсов, что здесь есть, — это таймер отключения, с точки зрения безопасности летних домиков это очень актуально», — рассказал директор магазина «Эльдорадо» Дмитрий Старыкин.

Жаркие дни тоже не за горами — до лета остается чуть больше месяца. В топе поисковых запросов установка сплит-системы. Если установить кондиционер сейчас, не дожидаясь начала сезона, то сэкономить можно полцены.

Источник фото: телеканал «360»

В магазинах сети «Эльдорадо» сейчас акция: скидка до 50% плюс рассрочка. Если вы планируете покупку бытовой техники, к примеру на дачу, скидка будет еще больше.

В наших магазинах действует акция на крупную бытовую технику. При покупке трех позиций скидка на все 10%. Допустим, это может быть холодильник, стиральная машина и микроволновая печь. И даже если этот товар участвует в акции «Распродажа», это все можно оформить с дополнительной скидкой 10% Дмитрий Старыкин директор магазина «Эльдорадо».

Источник фото: телеканал «360»

Технику доставляют по всему Подмосковью. Посылки обещают привезти даже за 100 километров от МКАД и занести прямо в дом или квартиру.