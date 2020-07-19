Эпидемиолог предупредил о новом подъеме заражения коронавирусом в России

Он отметил, что сейчас достаточно десяти бессимптомных носителей возбудителя, которые испортят всю эпидемическую ситуацию. Несмотря на то, количество новых случаев сократилось и пика нет, ситуация, когда появляются новые зараженные и фиксируются новые летальные случаи, никого не устраивает.

При этом специалист отметил, что в соседних странах ситуация с распространением заболевания пошла в рост. Единственным способом, которая позволит избежать новой вспышки, — это вакцинация населения.

«Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией», — заявил Александр Гинцбург.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии возобновления международного авиасообщения на ситуацию с коронавирусом в стране, ученый отметил, что государство принимает все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения обстановки.

Также он напомнил, что директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ежедневно заявляет о новых случаях заболевания и говорит о том, что мир еще не прошел пик пандемии.

Ранее Александр Гинцбург не исключил, что в случае мутации коронавируса состав вакцины придется менять, а всем людям придется пройти ревакцинацию. По его словам, это может произойти в течение двух-четырех лет.

При этом он отметил, что разработанная в центре вакцина не повлияет на другие прививки, в том числе сезонные. Но все же после вакцинации лучше выждать несколько недель перед следующим уколом, чтобы иммунная система приняла антигены в лекарственном препарате.

По данным на воскресенье, 19 июля, в мире количество зараженных коронавирусом достигло 14,4 миллиона человек. Количество жертв с начала пандемии превысило 604 тысячи пациентов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в России выявили 765 437 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 546 863 человек. Умерли 12 247 пациентов.