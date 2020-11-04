Эпидемиолог назвал необычный симптом COVID-19

По ее словам, это заложенность ушей. Пшеничная сослалась на исследования турецких ученых. Они проверили 172 пациента и обнаружили, что у 18% респондентов заложены ушли. Кроме того, такая жалоба была у 12% инфицированных, которые переносили вирус в легкой форме.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не обнаружил образцы коронавируса в продуктах питания. Однако специалисты нашли следы вируса в смывах с поверхностей объектов окружающей среды — в том числе в магазинах и общественном транспорте.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Роспотребнадзор уточнил, что специалисты провели более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.

Также стало известно, что для защиты иммунитета от коронавируса достаточно добавить в рацион два продукта — треску и минтай. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.