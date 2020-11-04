Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах, но выявил в магазинах и транспорте
Об этом сообщили на сайте ведомства. Роспотребнадзор уточнил, что специалисты провели более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.
«Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — сказано в сообщении.
При этом в продуктах питания следов коронавируса не нашли.
Ранее Роспотребнадзор рассказал «Газете.ru», что в России может появиться новый штамм коронавируса. Ему дали имя 20A.EU1. В Европе он уже начал распространяться — новый штамм выявили в 12 странах.
«Известия» напомнили, что количество новых случаев заражения в России обновило максимум с начала пандемии. За последние сутки в стране зарегистрировали 19 768 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в России COVID-19 заболели 1 693 454 человек. Из них выздоровел 1 266 931 пациент, еще 29 217 заболевших скончались.