Стало известно, какие продукты защищают от коронавируса

Для защиты иммунитета от коронавируса достаточно добавить в рацион два продукта — треску и минтай. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Можно сказать, что печень трески и минтая — это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях. <…> Помимо высоких вкусовых качеств, их отличает уникальный состав: в 100 граммах содержится 1000% от дневной нормы витамина D», — передает «Российская газета» слова эксперта.

Кроме того, эти продукты содержат витамины группы А, В, Е, и жирные кислоты омега-3, все они помогают укрепить иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Зверев советует россиянам употреблять свежую продукцию, желательно произведенную на судне. Именно при судовой переработке, по его мнению, печень сохраняет все необходимые полезные вещества. Поэтому при выборе этого рыбного деликатеса в магазине нужно обратить внимание на специальную маркировку.

По словам академика РАН Евгений Шляхто, при недостатке витамина D коронавирусная инфекция переносится гораздо тяжелее, уточняет Ura.ru. Витамин D также можно найти в яичном желтке и молочных продуктах.