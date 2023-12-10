Здоровье 10 декабря 2023, 16:04 Двух пострадавших при стрельбе в Брянске ввели в медикаментозную кому Mash: 2 пострадавших при стрельбе в Брянске детей ввели в медикаментозную кому РИА «Новости»

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Двух восьмиклассников, получивших ранения во время стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, один мальчик получил ранения левого предплечья, бедра, колена и грудной клетки. Ему сделали операцию по сращиванию костей левой руки, а в ногу вставили спицы. Сейчас школьник находится в палате интенсивной терапии, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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У второго повреждено легкое, селезенка, есть травмы на спине, пояснице и левом плече. Врачи извлекли из тела мальчика металлическую дробь, еще несколько шариков осталось внутри — их доставать не стали, чтобы не навредить пациенту.

Школьник также перенес операцию на селезенке. Невролог после осмотра восьмиклассника заявил, что у него, возможно, повреждены локтевой и лучевой нервы.

В Минздраве России отмечали, что двух пострадавших при стрельбе в школе доставили в Москву, где сделали операции. Остальные три школьника получают медицинскую помощь в Брянске. Еще одну пострадавшую, которая скончалась сразу после нападения 7 декабря, похоронили.