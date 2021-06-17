Дозу «Спутника V» предложат другим производителям для защиты от индийского штамма

Разработчики «Спутника V» предложат производителям других препаратов дополнительную дозу российской вакцины для защиты от индийского штамма коронавируса. Об этом сообщили на странице «Спутника V» в Twitter.

Индийский штамм коронавируса по классификации Всемирной организации здравоохранения проходит под названием «Дельта». Разработчики «Спутника V» предложат другим производителям дополнительную дозу своей вакцины для лучшей защиты от этого штамма.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее отметил, что российские вакцины защищают и от новых штаммов коронавируса, в том числе от индийского или британского. Но для того чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать масочный режим и почаще бывать на открытом воздухе.

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тем, что уже привился «Спутником V» минувшей зимой, ближайший год можно не беспокоиться о ревакцинации. Повторная прививка может потребоваться к концу этого или началу следующего года. Переболевшим ковидом в легкой форме нужно делать прививку через полгода после выздоровления, отметил он.