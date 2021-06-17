Врач рассказал, кому нужна повторная вакинация

Врач-вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что после прививки от коронавируса через некоторое время может понадобиться повторная вакцинация. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, изначально считалось, что для защиты от тяжелых форм инфекции достаточно количества антител, которые превышают норму в два раза. Теперь же появилась теория о том, что этого недостаточно, и должна быть четырехкратная норма.

Тимаков отметил, что нужно делать вакцину спустя полгода после COVID-19, если болезнь протекала в легкой форме. В других случаях иммунитета хватит примерно на год.

«Исходя из имеющихся данных, тем, кто вакцинировался „Спутником V“ нынешней зимой, ближайший год беспокоиться не стоит. Скорее всего, вопрос о ревакцинации для них встанет к концу этого — началу следующего года», — заключил врач.